Осинькин – о Сычевом: «Он готов учиться и принять на себя вызовы, отношение его очень радует»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал работу игрока своей команды Владимира Сычевого.

Специалист признался, что ему нравится то, как нападающий работает на сборах и выкладывается там на максимум. Осинькин сказал, что Сычевой чётко разделяет и понимает все свои сильные и слабые стороны, что помогает ему развиваться в нужном направлении.

«Мы говорили с ним на эту тему, он готов учиться и принять на себя вызовы, отношение его очень радует», - цитирует Осинькина «Матч Премьер».

Владимир Сычевой во время нынешнего зимнего периода перешёл в самарский клуб из «Оренбурга».