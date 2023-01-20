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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин – о Сычевом: «Он готов учиться и принять на себя вызовы, отношение его очень радует»

20 Января 2023 • 23:37 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал работу игрока своей команды Владимира Сычевого.

Специалист признался, что ему нравится то, как нападающий работает на сборах и выкладывается там на максимум. Осинькин сказал, что Сычевой чётко разделяет и понимает все свои сильные и слабые стороны, что помогает ему развиваться в нужном направлении.

«Мы говорили с ним на эту тему, он готов учиться и принять на себя вызовы, отношение его очень радует», - цитирует Осинькина «Матч Премьер».

Владимир Сычевой во время нынешнего зимнего периода перешёл в самарский клуб из «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Сычевой
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