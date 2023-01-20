Нуньеш – о Тавареше: «Это футболист с огромным потенциалом»

Жил Нуньеш, являющийся португальским экспертом в области футбольной аналитики, рассказал о возможностях своего соотечественника Томаша Тавареша.

По словам специалиста, ситуация с трансфером Тавареша может обернуться одной из сторон – либо негативной, либо позитивной. В негативном случае, Тавареш не станет откровением для «Спартака» и он не сможет раскрыться в московской команде. В позитивном случае, сделка станет очень и очень удачной для «красно-белых».

«Перед «Спартаком» стоит большая задача: осознать, что это футболист с огромным потенциалом, который нужно восстановить», - цитирует эксперта «Чемпионат».