​Дуарте вылетит в расположение «Спартака» завтра

Центральный защитник Алексис Дуарте всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Спартака». По данным «Чемпионата», 22-летний футболист отправится в расположение московского клуба в субботу рано утром, если говорить об аргентинском времени. Дуарте начнёт работу с «красно-белыми» после подписания контракта.

Алексис Дуарте всю свою карьеру пока проводил в родном Парагвае в составе клуба «Серро Портеньо». Сообщалось, что «Спартак» заплатит за футболиста приблизительно 4 миллиона евро.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона 2022/2023 на сборах в ОАЭ.