Нуньеш: «Тавареш — очень высокий и быстрый латераль, прежде всего он обладает отличной техникой»

Эксперт и аналитик из Португалии Жил Нуньеш прокомментировал игровые качества своего соотечественника Томаша Тавареша.

«Тавареш — очень высокий и быстрый латераль, прежде всего он обладает отличной техникой. Четыре года назад защитник считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии», - цитируешь специалиста «Чемпионат».

Томаш Тавареш является воспитанником академии лиссабонской «Бенфики», за время своей карьеры выступал за испанский «Алавес», швейцарский «Базель» и португальский «Фаренсе».

В скором времени 21-летний защитник может стать игроком московского «Спартака».