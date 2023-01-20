Камоцци: «Возможно, в Лиге 1 Кофрие может показать своё мастерство»

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался об игре Максимилиано Кофрие во французском «Клермоне».

«Удивлен ли я, что Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга Лиги 1? Возможно, это его чемпионат, где Кофрие может показать своё мастерство», — заявил итальянский функционер в интервью изданию Sport24.

Напомним, что летом бельгийский защитник перешёл в «Клермон» на правах аренды. Недавно игрок попал в число номинантов в символическую сборную первого круга французской Лиги 1. В составе нынешней команды Кофрие провёл 12 матчей в рамках чемпионата.