Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к хавбеку московского «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны турецкого «Бешикташа».

- То, что Дзюба не подписал контракт с «Торпедо»? Видимо, как-то по условиям контракта не договорились, там же ничего не понятно. А то, что Бариновым интересуется «Бешикташ», это, конечно, очень хорошо. Я бы на его месте сразу туда поехал, потому что всё-таки у нас сейчас, можно сказать, закрытый чемпионат, а в Турции всё на виду и открыто. Даже если Баринову предлагают в «Бешикташе» в разы меньшие условия, надо ехать туда сразу же, не думая.