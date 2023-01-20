Григорян: «У Пиняева сумасшедший потенциал»

Известный тренер Александр Григорян высказался о талантливом нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Потенциал у Пиняева сумасшедший. Видно, что еще не все навыки у него прочные, они еще совершенствуются. А что нужно, чтобы их совершенствовать? Доверие», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, 18-летний нападающий этой зимой перешел в стан «железнодорожников» из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне Пиняев сыграл в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три голевые передачи.

После 17 туров «Локомотив» идет на 14-й строчке в РПЛ, набрав 13 очков.