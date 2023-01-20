Глебов – о дебюте за ЦСКА: «Можно сказать, мне повезло, я вышел»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов дал свой комментарий по поводу дебютного матча в футболе «красно-синих». Речь идёт о товарищеском поединке «армейцев» с «Оренбургом» (1:0).

«Я не должен был выходить в стартовом составе. Можно сказать, мне повезло, я вышел. Думаю, сыграл нормально, но можно и лучше», - рассказал спортсмен в эфире клубного канала.

По словам игрока, тренерский штаб вынес такую оценку его игре, согласно которой можно говорить о том, что наставники были удовлетворены выступлением 17-летнего футболиста.

В таблице Российской премьер-лиги ЦСКА находится на пятом месте.