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У Глушенкова выдающиеся плеймейкерские качества, считает Григорян

20 Января 2023 • 21:19 Комментировать

Известный тренер Александр Григорян поделился мнением о футбольных качествах нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«По своим возможностям он с претензией на топ‑игрока с большим будущим. У Глушенкова еще сумасшедшие плеймейкерские качества. Он силен во всех видах подготовки к атакующим действиям», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что если бы он понимал уровень мотивации и характер Глушенкова, то мог бы сделать какой-то прогноз по поводу его будущего, но, очевидно, у него есть проблески большого футболиста.

Напомним, текущей зимой Глушенков перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В этом сезоне на счету нападающего 6 голов и 6 ассистов в 21 матче во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Григорян Максим Глушенков
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