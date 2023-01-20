У Глушенкова выдающиеся плеймейкерские качества, считает Григорян

Известный тренер Александр Григорян поделился мнением о футбольных качествах нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«По своим возможностям он с претензией на топ‑игрока с большим будущим. У Глушенкова еще сумасшедшие плеймейкерские качества. Он силен во всех видах подготовки к атакующим действиям», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что если бы он понимал уровень мотивации и характер Глушенкова, то мог бы сделать какой-то прогноз по поводу его будущего, но, очевидно, у него есть проблески большого футболиста.

Напомним, текущей зимой Глушенков перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В этом сезоне на счету нападающего 6 голов и 6 ассистов в 21 матче во всех турнирах.