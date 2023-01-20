Григорян считает, что Рассказов может раскрыться в «Крыльях Советов»

Российский тренер Александр Григорян высказался о том, почему у защитника Николая Рассказова не получилось заиграть в «Спартаке».

Ранее стало известно, что 25-летний футболист переходит в «Крылья Советов».

«Рассказов попал в «Спартак» с большими проблемами в понимании позиционной игры в обороне. А когда тебе что‑то непонятно, еще и давление такое, как справляться с ошибками? За счет квалификации. Очевидно, что Рассказов меньше всех виноват в этой истории», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Рассказову будет проще раскрыться в самарском клубе под руководством Игоря Осинькина.

В текущем сезоне игрок принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил один мяч. Официально о трансфере защитника в «Крылья Советов» должно быть объявлено в ближайшее время.