Тикнизян: «Первый лидер в «Локомотиве» — это Гилерме»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, кто является лидером команды на данный момент.

«На мой взгляд, первый лидер в «Локомотиве» — это Гиля [Гилерме]. Его слово в команде не то чтобы закон, но оно очень весомо, его уважают абсолютно все», — заявил Тикнизян «Матч ТВ».

Игрок отметил, что Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов тоже могут считаться лидерами команды, ведь они в составе со времен последнего чемпионства. Если кто-то из этих футболистов высказывает мнение, остальные к ним прислушиваются, подытожил Тикнизян.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров.