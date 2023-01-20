​Раскрыта причина отказа «Левски» от матча со «Спартаком»

«Спартаку» пришлось искать нового соперника на воскресный товарищеский матч на сборах после того, как играть с «красно-белыми» отказался «Левски». Накануне проведению игры ничего не угрожало, но затем болгарский клуб всё же принял решение об отказе от матча. Произошло это под давлением правительства Болгарии, о чём на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о том, что в воскресенье «Спартак» проведёт товарищеский матч против команды АГМК из Узбекистана.

Добавим, что «Спартак» хочет получить от «Левски» компенсацию после отказа болгар от проведения товарищеского матча.