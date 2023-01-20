Тикнизян: «Баринов — одна из ключевых фигур «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова.

«Мне будет грустно, если такой человек и футболист такого уровня уйдет из команды. Баринов — один из тех, кто может повести за собой партнеров, может напихать, где это надо. Он — одна из ключевых фигур нынешнего «Локомотива», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего Баринова заинтересован турецкий «Бешикташ». В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.