Тукманов — о Дзюбе: «Его статус позволяет найти более интересные предложения, чем «Торпедо»

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что Артём Дзюба способен найти более статусный клуб, чем столичная команда.

«Предполагал такое развитие событий. Я сразу сказал, что Дзюба вряд ли примет предложение «Торпедо» и отнесется к нему всерьез. Потому что статус игрока Дзюбы, думаю, позволяет ему найти более интересные предложения, — приводит речь Тукманова «Матч ТВ».

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к 34-летнему нападающего со стороны «Торпедо». Однако президент клуба Илья Геркус сказал, что они не станут подписывать Дзюбу.

Последней на данный момент командой в карьере экс-игрока сборной России стал турецкий «Адана Демирспор», за который россиянин сумел забить лишь 1 гол.