Чижек: «Здорово, что Бердыев вернулся в Россию»

Бывший футболист казанского «Рубина» Томаш Чижек признался, что рад возвращению Курбана Бердыева в Россию, который с недавних пор является наставником «Сочи».

«Здорово, что Курбан Бердыев вернулся в Россию. У Бекиевича есть редкий талант находить сильных игроков. Он может разглядеть перспективу там, где другие её не заметят. В «Сочи» многое будет зависеть от того, будут ли выполняться просьбы Бердыева по трансферам или нет», — передаёт слова Чижека Metaratings.ru.

Напомним, что 25 декабря 2022 года клуб «Сочи» официально объявил о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера команды.

После первой части сезона Российской премьер-лиги сочинский коллектив имеет в своем активе 25 очков, что позволяет ему занимать девятое место в турнирной таблице.