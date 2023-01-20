​«Спартак» нашёл соперника на воскресенье после отказа «Левски»

«Левски» отказался от проведения товарищеского матча со «Спартаком» на фоне недовольства своих болельщиков. Как следствие, московскому гранду пришлось искать другого соперника на 22 января. К счастью, «красно-белые» быстро решили эту задачу – в воскресенье они сыграют против АГМК. Об этом рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу «Спартака».

АГМК - клуб из чемпионата Узбекистана. В 2020 и 2021 годах АГМК удавалось завоевать бронзовые медали.

Добавим, что после первой части сезона «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.