Кавазашвили: «Сочувствую Дзюбе, сейчас зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания»

Экс-футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своим мнением относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.

«Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определён. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или ФНЛ, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения. Но сейчас зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания», – передаёт слова Кавазашвили «Чемпионат».

Напоминаем, что на данный момент 34-летний экс-нападающий сборной России и «Зенита» является свободным агентом.

Transfermarkt оценивает потенциальную трансферную стоимость Дзюбы в 4 миллиона евро.