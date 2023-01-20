Чижек: «Личка старается играть в смелый футбол, хоть это иногда и вредит результатам»

Тренер «Яблонца» Томаш Чижек высказался о наставнике «Оренбурга» Марцеле Личке. Отметим, недавно рулевой оренбуржцев провел лекцию для начинающих тренеров в Чехии.

«Личка признался, что пытается выстроить с игроками дружеские отношения, потому что и сам не так давно завершил игровую карьеру. Он старается играть в смелый футбол, хоть это иногда и вредит результатам», — заявил Чижек Metaratings.

Специалист считает, что Личке нравится Российская премьер-лига, поэтому он продолжит там работать.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.