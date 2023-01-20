Деннис те Клоезе, занимающий должность спортивного директора «Фейеноорда», дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он ответил на вопрос насчёт слухов об интересе клуба к атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Мы интересуемся Сперцяном? Нет, это неправда. Его нет в нашем списке. И не было», - сказал футбольный функционер.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В 55 матчах за первую команду «быков» Сперцян забил 18 голов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Эдуарда Сперцяна в 9 миллионов евро.