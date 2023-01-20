Кечинов считает, что Дзюба принёс бы большую пользу «Торпедо»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Что здесь не срослось, сложно говорить. Но, если говорить о футбольных качествах Дзюбы, то даже несмотря на его возраст, и то, что он давно не играл, думаю, он принес бы «Торпедо» колоссальную пользу», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Дзюба может помочь любой команде РПЛ, которая борется за выживание или является середняком лиги.

Ранее президент «Торпедо» заявил, что клуб не будет подписывать контракт с 34-летним форвардом. Напомним, Дзюба находится в поиске команды с ноября 2022 года.