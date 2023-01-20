Пименов назвал условие, при котором «Зенит» уверенно выиграет РПЛ

Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов рассказал, чего он ждёт от весенней части сезона в Российской премьер-лиге.

«Во-первых, интересно, останутся ли все легионеры в «Зените»? Если да, то у этой команды не будет конкурентов за чемпионство. Во-вторых, хочется узнать останется ли «Локомотив» в РПЛ», — заявил Пименов «РБ Спорту».

Помимо этого, эксперт выразил надежду, что «Динамо» сможет составить конкуренцию лидерам в борьбе за вторую строчку в чемпионате.

После 17 туров первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Зенит» (42 очка), его преследователями являются «Спартак» (36) и «Ростов» (35).