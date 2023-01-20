Бердыев: «Нобоа — это компьютер, он заслужил быть лучшим игроком РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался об игре полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Что позволяет Нобоа быть лучшим игроком РПЛ в 37 лет? Крис это заслужил, он компьютер. То есть все ходы, которые есть, он просчитывает заранее. Загонять в рамки таких игроков нельзя, им нужна свобода», — заявил Бердыев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Нобоа был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Сочи» продлил контракт с Нобоа по формуле «1+1».