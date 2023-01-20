​ЦСКА обратился в ФИФА, желая получить деньги за выступление Влашича на чемпионате мира

ЦСКА рассчитывает получить от ФИФА деньги за выступление Николы Влашича на чемпионате мира в составе сборной Хорватии. Московские «армейцы» подали соответствующий запрос в ФИФА, что подтвердил Кирилл Брейдо, который возглавляет в ЦСКА департамент коммуникаций.

«Тут необходимо соблюдение главного условия, чтобы у игрока были выступления за клуб за двухлетний период в преддверии чемпионата мира», - высказался Брейдо, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель ЦСКА уточнил, что деньги за выступления Николы Влашича должны поступить сначала в РФС, а уже затем в московский клуб.

Никола Влашич выступал за ЦСКА в 2018-2021 годах. Затем права на хорвата выкупил «Вест Хэм». В настоящий момент 25-летний полузащитник играет за «Торино» в Италии на правах аренды.