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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Спартаку» не хватает сильного центрального защитника»

20 Января 2023 • 18:42 Комментировать

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«У «Спартака» хороший подбор игроков, позволяющий претендовать на чемпионство. Не хватает только одного сильного центрального защитника. Если что-то случится с Джикией, то у них возникнут большие проблемы», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если «Спартак» не подпишет хорошего защитника, то ему будет тяжело навязать борьбу «Зениту».

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Массимо Каррера Георгий Джикия
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