Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Отказ «Торпедо» - сильный удар по самолюбию Дзюбы»

20 Января 2023 • 18:37 Комментировать

От варианта с подписанием Артёма Дзюбы отказалось «Торпедо», которое после первой части сезона занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, является ли отказ «автозаводцев» ударом по самолюбию Дзюбы.

«Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт День за Днём».

Напомним, что Артём Дзюба числится в списке свободных агентов с начала ноября. Тогда 34-летний российский нападающий расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Властимил Петржела Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта причина отказа «Левски» от матча со «Спартаком»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Баринов — одна из ключевых фигур «Локомотива»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Тукманов — о Дзюбе: «Его статус позволяет найти более интересные предложения, чем «Торпедо»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Чижек: «Здорово, что Бердыев вернулся в Россию»
19:57 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нашёл соперника на воскресенье после отказа «Левски»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Сочувствую Дзюбе, сейчас зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Чижек: «Личка старается играть в смелый футбол, хоть это иногда и вредит результатам»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Фейеноорде» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну эксклюзив
19:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Дзюба принёс бы большую пользу «Торпедо»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал условие, при котором «Зенит» уверенно выиграет РПЛ
19:12 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Нобоа — это компьютер, он заслужил быть лучшим игроком РПЛ»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Михаил Александров рассказал о первом сборе «Пари НН»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА обратился в ФИФА, желая получить деньги за выступление Влашича на чемпионате мира
18:49 · Россия. Премьер-лига
Колыванов предположил, что трансфер Дзюбы в «Торпедо» заблокировал Талалаев
18:44 · Россия. Премьер-лига
Туфан Садыгов: «Было бы Глушакову сейчас 26 лет, он играл бы по-другому»
Все новости
Рекомендуем