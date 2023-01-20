Петржела: «Отказ «Торпедо» - сильный удар по самолюбию Дзюбы»

От варианта с подписанием Артёма Дзюбы отказалось «Торпедо», которое после первой части сезона занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, является ли отказ «автозаводцев» ударом по самолюбию Дзюбы.

«Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт День за Днём».

Напомним, что Артём Дзюба числится в списке свободных агентов с начала ноября. Тогда 34-летний российский нападающий расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор».