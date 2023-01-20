Туфан Садыгов: «Поддержка у «Химок» есть и всегда будет»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов отреагировал на информацию, согласно которой он перестанет финансировать клуб после окончания текущего сезона РПЛ.

«Поддержка у «Химок» есть и всегда будет. Лично мои отношения с клубом заканчиваются на том, что в команде играет мой сын, а я лично помогаю клубу», — приводит слова Садыгова «РБ Спорт».

Бизнесмен отметил, что помогает подмосковной команде по различным вопросам, а финансированием «Химок» занимается известная строительная компания. Садыгов заявил, что у команды нет никаких проблем, и она точно сохранит свою прописку в высшем дивизионе.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков.