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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бердыев: «Не буду наказывать игроков за лишний вес»

20 Января 2023 • 17:57 Комментировать

Наставник «Сочи» Курбан Бердыев ответил на вопрос о том, с какими показателями веса футболисты вернулись из зимнего отпуска. По словам 70-летнего специалиста, в этом плане он доволен многими игроками, но не всеми. При этом Бердыев отметил, что не будет наказывать футболистов за лишний вес.

«Нет, наказывать не буду. Система штрафов не работает вообще. Футболисты - взрослые ребята и должны понимать. Пусть один раз, второй раз они [нарушат]. Но, в конце концов, они поймут, как надо. Мы стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать их», - сказал Бердыев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Курбана Бердыева отстаёт на 17 очков.

Напомним, что Курбан Бердыев стал главным тренером «Сочи» в конце осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
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