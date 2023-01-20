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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» хочет получить компенсацию после отказа «Левски» от матча

20 Января 2023 • 17:52 Комментировать

В воскресенье в рамках подготовки ко второй части сезона «Спартак» должен был провести товарищеский матч против «Левски». За два дня до игры болгарский клуб объявил об отказе от неё. Решение «Левски» продиктовано позицией их фанатов, выступивших против встреч с командами из России.

«Спартак» после отказа «Левски» хочет получить от болгар денежную компенсацию. Об этом рассказали в пресс-службе «красно-белых».

«Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от игры», - комментарий пресс-службы приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Спартак» после первой части сезона занимает второе место в таблице РПЛ.

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Спартак Москва Левски
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