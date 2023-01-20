​Агент Баринова рассказал о переговорах между «Локомотивом» «Бешикташем»

Интерес к лидеру «Локомотива» Дмитрию Баринову проявляет «Бешикташ». Агент Павел Банатин, который работает с 26-летним полузащитником, дал комментарий по поводу текущей ситуации с переговорным процессом.

По словам Банатина, «Бешикташ» прислал в «Локомотив» только одно предложение, которое было отклонено. В Москве посчитали сумму недостаточной. При этом турецкий клуб имеет ряд вариантов по осуществлению трансфера.

«Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа. Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива», - сказал Банатин, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Агент Баринова допускает, что «Бешикташ» взял паузу в переговорах.