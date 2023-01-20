Белоруков: «Если честно, я не много смотрю РПЛ»

Бывший футболист «Амкара» и «Анжи» Дмитрий Белоруков рассказал о слабом интересе к просмотру Российской премьер-лиги.

«Если честно, я не много смотрю РПЛ. Есть своя работа, есть много интересных других матчей, в том числе в Лиге чемпионов. Смотрю, конечно, самые интересные и большие встречи в России. Сейчас в основном наблюдаю не как болельщик. А именно как тренер», — заявил наставник петербургского «Динамо» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению экс-защитника, в нынешнем сезоне есть команды, которые могут навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул, на что сам Белоруков надеется.

Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли последние четыре розыгрыша российского первенства. В текущей кампании Премьер-лиги подопечные Сергея Семака лидируют, опережая «Спартак» на шесть баллов.