Осинькин — о Сычевом: «Крылья Советов» взяли футболиста, от которого есть определённые ожидания»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о форварде Владимире Сычевом, который недавно перебрался в Самару из «Оренбурга».

«Сейчас мы говорим о том, что взяли футболиста, от которого есть определенные ожидания. Мы ожидаем, что он будет нашим помощником. Надеемся, что он сюда пришел, чтобы забивать голы», — сказал Осинькин на YouTube-канале самарского клуба.

Тренер заявил, что Сычевой понимает требования, пока его физическое состояние неидеальное, как и у всей команды, но игрок готов выполнять большой объем работы.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл в 19 матчах во всех турнирах и забил 17 голов.