Кавазашвили: «Золотой актив» так и не оправдал ожиданий»

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил уровень самых талантливых игроков России.

«Согласен с тем, что Миранчук, Головин и Чалов не раскрыли свой потенциал в полной мере. У каждого из них были задатки топ-игрока для ведущих европейских клубов. Черчесова в свое время ругали за резкие слова в адрес ребят, но в итоге Стас оказался прав. «Золотой актив» так и не оправдал ожиданий», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт».

Кавазашвили напомнил, что Фёдор Чалов так и не переехал в Европу, а Алексей Миранчук затерялся в Италии. По его мнению, для дальнейшего прогресса Александра Головина полузащитнику необходимо переехать в другую лигу.