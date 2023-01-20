Осинькин сообщил, когда Рассказов сможет тренироваться с «Крыльями Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о новом защитнике Николае Рассказове.

«Он только присоединился, он еще фактически не был в тренировочной работе. Ему надо уладить определенные моменты с контрактом. Наверное, с первого дня следующего сбора он сможет полноценно с нами заниматься», — сказал Осинькин на Youtube-канале самарского клуба.

Ранее «Крылья Советов» сообщили о прибытии 25-летнего защитника на сбор команды, но официально о трансфере игрока из «Спартака» объявлено не было.

В текущем сезоне Рассказов сыграл в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.