Корниленко: «Локомотив» не интересуется игроками «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, если ли у «Локомотива» интерес к воспитанникам «Чертаново», которые играют в Самаре.

«Мы всегда опасаемся насчет возможного интереса к нашим лидерам. На сегодняшний день интереса со стороны «Локомотива» нет», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Функционер заявил, что клуб старается прилагать все усилия для сохранения своих лучших футболистов. Команду покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков, «Крылья Советов» постараются в ближайшее время найти им замену, добавил Корниленко.

После 17 туров самарцы идут на 11-й строчке в чемпионате России, набрав 20 очков.