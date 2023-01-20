Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко: «Локомотив» не интересуется игроками «Крыльев Советов»

20 Января 2023 • 17:15 Комментировать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, если ли у «Локомотива» интерес к воспитанникам «Чертаново», которые играют в Самаре.

«Мы всегда опасаемся насчет возможного интереса к нашим лидерам. На сегодняшний день интереса со стороны «Локомотива» нет», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Функционер заявил, что клуб старается прилагать все усилия для сохранения своих лучших футболистов. Команду покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков, «Крылья Советов» постараются в ближайшее время найти им замену, добавил Корниленко.  

После 17 туров самарцы идут на 11-й строчке в чемпионате России, набрав 20 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сергей Корниленко Чертаново Максим Глушенков Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
18:42 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Спартаку» не хватает сильного центрального защитника»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Отказ «Торпедо» - сильный удар по самолюбию Дзюбы»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Инвестер «Химок» высказался о массовом уходе футболистов
18:24 · Россия. Премьер-лига
Туфан Садыгов: «Поддержка у «Химок» есть и всегда будет»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Бердыев: «Не буду наказывать игроков за лишний вес»
17:52 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» хочет получить компенсацию после отказа «Левски» от матча
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Агент Баринова рассказал о переговорах между «Локомотивом» «Бешикташем»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Бышовец не видит смысла в возможном переходе Смолова в «Истанбул Башакшехир»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Весной у «Спартака» будет шанс побороться с «Зенитом»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Белоруков: «Если честно, я не много смотрю РПЛ»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о Сычевом: «Крылья Советов» взяли футболиста, от которого есть определённые ожидания»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Золотой актив» так и не оправдал ожиданий»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин сообщил, когда Рассказов сможет тренироваться с «Крыльями Советов»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «У ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Белоруков: «Я выступаю за то, чтобы иностранцев было меньше» 1
Все новости
Рекомендуем