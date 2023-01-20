Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов может отказаться от финансирования подмосковного клуба.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», Садыгов разочаровался в проекте и больше не видит смысла вкладывать денежные средства в команду. По этой причине инвестор может перестать спонсировать «Химки» уже после окончания текущего сезона Российской премьер-лиги.

«Красно-черные» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира произойдет в начале марта.