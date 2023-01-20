«Фейеноорд» включился в борьбу за Сперцяна

«Фейеноорд» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Sport24.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста также заинтересован ПСВ. Оба нидерландских клуба не прочь подписать Сперцяна следующим летом. Ранее сообщалось, что молодой футболист не покинет «Краснодар» этой зимой.

Действующий контракт Сперцяна с южанами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.