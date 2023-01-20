​Бердыев высказался насчёт выражения «автобус Бердыева»

Рулевой «Сочи» Курбан Бердыев сказал несколько слов насчёт известного выражения «автобус Бердыева».

Тренер указал на то, что в решающих матчах Лиги чемпионов и чемпионата мира футболисты обороняющейся команды всем составом находятся за линией мяча, но никто не называет это «автобусом».

«Что интересно, говорят - «автобус Бердыева», а когда-то же самое происходит на экране у топ‑клубов - это хорошо организованная оборона. Но это тот же «автобус» (смеётся), - высказался Бердыев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

70-летний Курбан Бердыев занял должность главного тренера «Сочи» в конце ноября. После первой части чемпионата России «барсы» занимают лишь девятое место в турнирной таблице. Сезон РПЛ возобновится в начале весны.