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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Левски» отказался и от матча с «Уралом» - болгары не хотят играть с клубами из России

20 Января 2023 • 14:53 Комментировать

«Левски» не будет играть против клубов из России в зимнее межсезонье. После отказов от матчей с «Краснодаром» и «Спартаком» болгары отказались и от встречи с «Уралом».

«Для нас наиболее важным является единство клуба и болельщиков», - говорится в заявлении «Левски».

Напомним, что болельщики «Левски» ранее выступили против товарищеских матчей с командами из России. Именно по этой причине клуб был вынужден пересмотреть свои планы на зимний календарь.

Отметим, что футбольный сезон в России возобновится в феврале с кубковых матчей. Что касается РПЛ, то первый тур после межсезонья запланирован на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Левски Урал
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