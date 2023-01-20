​«Локомотив» снизил требования по трансферу Баринова – известна сумма

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов находится на радаре «Бешикташа». Ранее в прессе сообщалось о том, что московский клуб запрашивает за трансфер 26-летнего полузащитника 15 миллионов евро – именно такая сумма выкупа прописана в его контракте. Теперь, судя по всему, «железнодорожники» снизили требования. По данным sport24, «Локомотив» запросил за Баринова 5 миллионов евро.

Отмечается, что «Бешикташ» не готов платить за Дмитрия Баринова даже такую сумму. Переговоры в настоящий момент приостановлены.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Дмитрия Баринова в 9 миллионов евро.