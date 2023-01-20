«Краснодар» намерен подписать нового защитника

«Краснодар» намерен подписать нового центрального защитника, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в усилении состава заинтересован лично наставник «быков» Владимир Ивич, возглавивший команду по ходу текущего месяца. При этом подчёркивается, что потенциального новичка руководство «Краснодара» ищет на балканском рынке. Также не исключён вариант и с уходом кого-то из нынешних игроков клуба.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Свой первый матч в весенней части чемпионата России «быки» проведут 4 марта против последней команды турнира «Торпедо». Начало — в 19:00 по московскому времени.