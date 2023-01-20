«Левски» отказался играть со «Спартаком», матч отменён

Пресс-служба «Спартака» проинформировала общественность о том, что товарищеский матч против «Левски», который был запланирован на 22 января, не состоится. Болгарский клуб уведомил «красно-белых» о своём отказе от матча.

«Спартак» теперь рассматривает вариант с проведением в воскресенье матча против другой команды.

Ранее сообщалось, что фанаты «Левски» возмутились проведением зимних товарищеских матчей с командами из России.

После первой части сезона Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.