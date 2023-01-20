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​Трансфер Баринова в «Бешикташ» маловероятен

20 Января 2023 • 14:19 Комментировать

«Бешикташ» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику Дмитрию Баринову из «Локомотива». Тем не менее, трансфер 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно маловероятен. Об этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

По данным источника, «Локомотив» так и не дождался от «Бешикташа» предложения, которое могло бы устроить клуб. Позиции «железнодорожников» и «орлов» слишком далеки друг от друга, поэтому компромисс найти сложно.

Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов трансферы футбола - лето 2023
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