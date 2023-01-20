Камоцци рассказал, что «Спартак» упустил Хвичу и Пиняева

Франко Камоцци, который являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поведал о несостоявшихся трансферах Хвичи Кварацхелии и Сергея Пиняева в стан «красно-белых».

«Моя работа заключалась в том, чтобы сообщить «Спартаку» о хороших футболистах. Они могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют», - приводит слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кварацхелия летом прошлого года перешел в «Наполи». В свою очередь Пиняев недавно сменил самарские «Крылья Советов» на московский «Локомотив».