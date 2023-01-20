Петраков: «Не думаю, что Дзюба сейчас ставит деньги на первое место»

Известный российский тренер Валерий Петраков поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, который в настоящий момент занят поисками нового клуба.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист мог продолжить карьеру в «Торпедо», однако сегодня, 20 января, президент московского клуба Илья Геркус заявил, что вопрос по возможному трансферу Дзюбы закрыт.

По мнению Петракова, Дзюба мог бы пригодиться «автозаводцам», так как этот футболист обладает огромным опытом. Также специалист не согласился с мнением, что экс-форвард сборной России при выборе нового места работы в первую очередь ориентируется на размер зарплаты.

«Да бред полный! Не думаю, что Артём сейчас ставит деньги на первое место. У него задача — вернуться в футбол», — цитирует Петракова «РБ Спорт».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако в ноябре прошлого года расторг с ним соглашение, успев провести за эту команду лишь пять матчей.