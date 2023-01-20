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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роналду останется голодным, Месси - бедным, Дзюба - безработным, а Мбаппе – счастливым – в главных слухах недели рубрика

20 Января 2023 • 13:58 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какая проблема возникла у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, какие карьерные планы на ближайшие годы имеет Лионель Месси, и почему Артём Дзюба снова остался без работы. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду останется голодным

Уже около трёх недель Криштиану Роналду является игроком «Аль-Насра». Слухи говорят о том, что в Саудовской Аравии звёздный португальский футболист столкнулся с проблемой. Роналду не может найти для своей семьи шеф-повара. Проблема заключается в том, что Криштиану и его родные хотят видеть на столе португальские блюда, а также другие блюда из интернациональной кухни. Неужели Роналду придётся играть голодным?

 

Месси останется бедным

В прошлом выпуске нашей рубрики мы обсуждали вариант Лионеля Месси с переездом в Саудовскую Аравию. Местный «Аль-Хиляль» якобы готов платить аргентинцу даже больше, чем «Аль-Наср» платит Криштиану Роналду. Тем не менее, на неделе появилась информация о том, что Месси имеет другие планы. Он настроен остаться в Европе и бороться за трофей Лиги чемпионов с «ПСЖ». Немаловажно и то, что после триумфа на чемпионате мира Месси ощущает себя фаворитом на получение «Золотого мяча». Таким образом, Лео пока что не сможет обойти Роналду и стать самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Придётся ему и дальше считать «копейки» во Франции.

 

Анчелотти может возглавить сборную

Будущее Карло Анчелотти остаётся обсуждаемой темой. Если верить слухам, то вероятность ухода итальянца с тренерского мостика «Реала» по завершению нынешнего сезона действительно существует. В то же время появилась информация о том, что Анчелотти готов выслушать предложение о работе в сборной Бразилии. «Селесао» ищут рулевого для команды после ухода Тите. Поговаривают, что поспособствовать приглашению Анчелотти может бразилец Роналдо.

 

Дзюба останется безработным

У Артёма Дзюбы снова возникли проблемы с поиском клуба. Уже больше двух с половиной месяцев 34-летний нападающий числится в списке свободных агентов. С тех пор слухи активно связывают Дзюбу с разными клубами, но подвижек нет. Артём хочет снова играть в РПЛ, однако здесь от него отказываются. Последним отказавшимся от услуг форварда стало «Торпедо». Москвичи якобы приняли такое решение по трём причинам. Сюда входят сомнения в хорошей форме форварда, потенциальная негативная реакция болельщиков и возможные проблемы внутри команды. Неужели Дзюба так и останется безработным?

 

Мбаппе будет счастливым

Килиан Мбаппе как-то говорил, что мечтает выступать за «Реал». Осуществить свою мечту форвард мог в прошлом году, но, к удивлению многих он решил продлить контракт с «ПСЖ». По слухам, переезд Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» всё ещё реален. 24-летний нападающий якобы даже сейчас контактирует со «сливочными», и в какой-то момент они могут активизировать усилия в его подписании.

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Слухи собирал Александр Тихий.

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