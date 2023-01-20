«Месси - лучший»: Кирьяков привёл весомый аргумент в пользу аргентинца

Российский футбольный тренер Сергей Кирьяков назвал лучшего футболиста мира по итогам 2022 года.

«Называют много имен, но лучший - Месси. ЧМ перебивает все остальные турниры. Выиграть ЧМ, который прошел в конце года, - это запоминается. Серьезный шаг, чтобы стать лучшим», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финале «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель стал лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.