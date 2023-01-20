Чуть больше месяца остается до завершения зимней трансферной кампании в РПЛ. Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвел ее промежуточные итоги.

- Что привлекло ваше внимание на зимнем трансферном рынке?

- Отмечу Пиняева, перешедшего в «Локомотив». Это молодой футболист, который должен прогрессировать. Для «железнодорожников» это хорошее приобретение. Как и Сычевой для «Крыльев Советов». Это достойные футболисты. Но в больших командах нужно доказывать, там совсем другая конкуренция и надо проявлять характер. Посмотрим, как эти ребята проявят себя в тренировочном процессе и контрольных матчах.

- Пиняев пробьется в состав «Локомотива», все-таки это не «Крылья Советов»?

- Сложно сказать, потому что в «Крыльях Советов» он только последний год стабильно играл. А до этого в основном выходил на замену. Он был еще очень молод для основы. А сейчас в «Локомотиве» все от него будет зависеть: как он будет прогрессировать, как будет проявлять себя на фоне других футболистов. Потенциал у него большой, и будущее должно быть хорошим. Он точно создаст конкуренцию тем игрокам, которые сейчас есть в линии атаки.

- ЦСКА приобрел у «Пари НН» защитника Агапова. Какими видите его перспективы?

- Тренерский штаб в любом случае будет его просматривать на сборах. Молодежь должна доказывать свою состоятельность. Особенно в больших клубах. Даже если он начнет весенний отрезок на лавочке – ничего страшного в этом не вижу. Но если Агапова взяли в ЦСКА, значит, был к нему интерес.

- Вам не кажется, что у Сычевого получился странный трансфер? «Крылья Советов» вместо «Оренбурга» выглядят, как шило на мыло в спортивном плане.

- Да, это команды примерно одного уровня. Не знаю всех нюансов перехода, но мне кажется, если бы он выбрал более топовую команду, то мог бы присесть на лавочку. А здесь процентов девяносто, что он будет играть в основном составе. Возможно, финансовый вопрос сыграл не последнюю роль в этом переходе.

- «Спартак» оформляет сделки по двум новичкам – парагвайцу Дуарте и португальцу Таварешу. Как оцениваете эти потенциальные приобретения?

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- Если переговоры идут, значит, оба этих футболиста нужны команде. Усиливаться «Спартаку» необходимо, если он хочет продолжить вести борьбу за чемпионство. Считаю, что это будут достаточно качественные приобретения. Ребята поработают вместе с командой и должны проявить себя. Тавареша Абаскаль хорошо знает еще по «Базелю», и если пригласил его, значит, видит этого игрока в основе.

- Вы ожидаете больше активности от клубов на трансферном рынке?

- В любой момент может состояться какой-нибудь громкий переход. Все клубы хотят получить усиление. Думаю, что идет много переговоров, о которых общественность не знает. Обычно грандиозные сделки случаются в последние несколько дней трансферных окон. Подождем.

- «Спартак» с минимумом иностранцев идет на втором месте, «Ростов» можно сказать, с одними россиянами в составе - третий. «Зенит» продолжает делать ставку на латиноамериканцев. Насколько это целесообразно?

- У «Зенита» костяк команды традиционно составляют легионеры. Если им нравится такой подход, если он приносит результат, почему нет? Но я всегда за российских футболистов. «Зенит» хочет всегда быть на самом верху, поэтому когда есть финансовые возможности брать хороших футболистов, то это делается. Любые команды поступили бы так же. Это нормально.

- Дзюба никак не может найти себе команду в РПЛ. «Торпедо», по сообщениям в СМИ, отказалось от его услуг. Он сможет найти клуб в РПЛ?

- У Артёма есть определенные моменты, но это хороший футболист с определенными сильными качествами. Понятно, что он потерял в скорости и возраст уже не маленький. Но если физически он будет готов, то может помочь практически любому клубу РПЛ. Понятно, что топовые клубы его не рассматривают, а середнякам он пригодился бы. Хотя у него могут быть завышенные финансовые запросы, поэтому не каждый может позволить себе такого игрока. Если Дзюба согласится на определенные условия, возможно, в каком-то клубе РПЛ еще появится. Хотя я и клубы ФНЛ не исключаю. Например, те, которые борются за выход в РПЛ.

Елена Григорьевская