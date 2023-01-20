Нигматуллин: «Уход Смолова будет потерей для «Динамо»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переезде нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Уход Смолова будет потерей для «Динамо». Каждому хочется в таком возрасте получить хорошее предложение из Европы. Это настоящий вызов для него! Будет интересно последить там за ним», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провел 20 поединков за московский коллектив, отметившись девятью забитыми мячами.

Контракт Смолова рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.