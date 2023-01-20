В «Торпедо» дали ответ по трансферу Дзюбы

Футбольный функционер Илья Геркус, занимающий пост президента московского «Торпедо», высказался о трансфере нападающего Артёма Дзюбы.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Дзюба в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор», за который форвард отыграл несколько месяцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции 34-летний российский нападающий сыграл четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом.