Оздоев готов вернуться в Россию

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, высказался о возможном возвращении игрока в Премьер-лигу.

«У Магомеда нет категоричности в вопросе о возращении в РПЛ. Но все зависит от конкретных предложений. Он готов рассмотреть предложение», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Оздоев минувшим летом покинул петербургский «Зенит» и перебрался в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Оздоев забил два гола и отдал ассист в 17 встречах.